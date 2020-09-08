Polis 2 saat takibe aldığı evde, uyuşturucu satıcısı yakaladı - Son Dakika

Uyuşturucu suçundan sabıkalı Kazım Tırambacı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Eve uyuşturucu almak için geldiği saptanan 9 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

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