Son Dakika Haberleri: Polis 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Polis 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi - Son Dakika

Polis 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından durdurulan tankerde 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi, System.String[]

Denizli'de polis tarafından durdurulan tankerde 27 bin 894 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler plakasını önceden belirledikleri bir tankeri durdurdu. Tankerde yapılan aramalarda 27 bin 894 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonrası bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
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