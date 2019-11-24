Son Dakika Haberleri: Polis, 3 bin 134 kişinin kimlik kontrolünü yaptı
Son Dakika Güncel Polis, 3 bin 134 kişinin kimlik kontrolünü yaptı - Son Dakika

Polis, 3 bin 134 kişinin kimlik kontrolünü yaptı

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 134 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.

Polis, 3 bin 134 kişinin kimlik kontrolünü yaptı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 134 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan huzur uygulaması kapsamında 3 bin 134 kişinin GBT sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri aynı zamanda kontrol ettiği 534 araçtan 3 araca işlem yaparak trafikten men ederken 2 sürücünün ise ehliyetlerine el koydu. Aynı zamanda kontrol edilen 123 umuma açık iş yeri kontrollerinde iş yeri ruhsatı bulunmayan 1 iş yerine ise işlem gerçekleştirildi.


Huzur uygulamalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Huzur, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabancı uyruklu kadın, uyuyan kocasını baltayla öldürdü
Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi! Plates hocası kadın, tartıştığı kocası tarafından silahla vuruldu Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 18:24:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis, 3 bin 134 kişinin kimlik kontrolünü yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]