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Polis 3 gündür haber alınamayan kadının evinde cansız bedenini buldu

44 dakika önce

Polis 3 gündür haber alınamayan kadının evinde cansız bedenini buldu Burdur'da yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümüBURDUR - Burdur'da yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan kadının evine giren polis, kadının çesediyle karşılaştı.

Polis 3 gündür haber alınamayan kadının evinde cansız bedenini buldu
Burdur'da yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü
BURDUR - Burdur'da yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan kadının evine giren polis, kadının çesediyle karşılaştı.
Olay Üçdibek mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 gündür telefonlara cevap vermeyen ve çalınmasına rağmen kapıyı açmayan 38 yaşındaki Güzin Şener'in komşuları polisi aradı.Polis tarafından olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasanın ardından içeri giren polis, 48 yaşındaki Güzin Şener'i koridorda mutfak kapısının önünde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan ilk incelemede 48 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.i Güzin Şener'in kontrolünü yapan sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Evinde ölü bulunan Güzin Şener'in evi Polis ekipleri tarafından emniyet şeridi ile kontrol altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Savcılık incelemesinin ardından ceset Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis 3 gündür haber alınamayan kadının evinde cansız bedenini buldu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
Burdur, Polis, 3. Sayfa
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