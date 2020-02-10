Polis 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi - Son Dakika

Polis 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi

6 saat önce

Denizli'de polis, şüphe üzerine durdurduğu araçta 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi.

Polis 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi, System.String[]

Denizli'de polis, şüphe üzerine durdurduğu araçta 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi.


Polis tarafından kentte gerçekleştirilen denetimler esnasında şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada araç içerisinde 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - DENİZLİ

Avustralya, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:22 Kaynak: İHA
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