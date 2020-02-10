Polis 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi - Son Dakika

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Polis 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi
6 saat önce
Denizli'de polis, şüphe üzerine durdurduğu araçta 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:22 Kaynak: İHA
Denizli'de polis, şüphe üzerine durdurduğu araçta 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları ele geçirdi.
Polis tarafından kentte gerçekleştirilen denetimler esnasında şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada araç içerisinde 304 adet sahte 50'lik Avustralya doları bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - DENİZLİ
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