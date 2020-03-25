Polis 371 yaşlının alışverişini yaptı, maaşlarını çekip teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Genel Polis 371 yaşlının alışverişini yaptı, maaşlarını çekip teslim etti - Son Dakika

Polis 371 yaşlının alışverişini yaptı, maaşlarını çekip teslim etti

27 dakika önce

Polis 371 yaşlının alışverişini yaptı, maaşlarını çekip teslim etti Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler, 371 yaşlının alışverişini yaptığı gibi maaşlarını çekerek kendilerine teslim etti.

Polis 371 yaşlının alışverişini yaptı, maaşlarını çekip teslim etti

ELAZIĞ - Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler, 371 yaşlının alışverişini yaptığı gibi maaşlarını çekerek kendilerine teslim etti.

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle ülke çapında da gerekli tedbirlerin alınmasının ardından sosyal destek veriliyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ Valiliği koordinesinde de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kapsamda bir çok kurumdan oluşturulan personellerle görev yapıyor. Grupta yer alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde 155 hattı üzerinden evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara özel hizmet veriyor. Kısıtlaması bulunan vatandaşların taleplerini alan polisler, listeyi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne göndererek, ekiplerle alış verişini gerçekleştirip, evlere teslim ediyor. Bunun yanı sıra talep edenlerin maaş kartlarını teslim alıp ATM'den para çeken polis, çekilen miktarla kartlarını tekrar kendilerine teslim etti.

Uygulama kapsamında polis ekiplerinin şuana kadar 371 kişinin alışverişi ve maaş çekme gibi işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Polis 371 yaşlının alışverişini yaptı, maaşlarını çekip teslim etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Elazığ, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 20:03:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis 371 yaşlının alışverişini yaptı, maaşlarını çekip teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]