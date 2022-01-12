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Polis 4 milyon 400 bin adet ele geçirdi - Son Dakika

Polis 4 milyon 400 bin adet ele geçirdi

12.01.2022 09:46
Polis 4 milyon 400 bin adet ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu tırda yaptığı aramada 4 milyon 400 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu tırda yaptığı aramada 4 milyon 400 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi.

Olay, Afyonkarahisar- İzmir Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine 27 J 2772 plakalı tır durduruldu. Tırın dorsesinde arama yapan ekipler 4 milyon 400 bin adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Bedran K. ve Sinan K., isimli şahıslara adli işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Polis 4 milyon 400 bin adet ele geçirdi

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis 4 milyon 400 bin adet ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis 4 milyon 400 bin adet ele geçirdi - Son Dakika
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