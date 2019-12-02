Polis 40 kız öğrenciyi Nevşehir'e geziye götürdü

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hazırlanan "Terasus'un Parlayan Yıldızları" isimli proje kapsamında 20 ortaokuldan 7 ve 8. sınıftan bulunan 40 kız öğrenciyi Nevşehir'i gezdirdi.



4 emniyet personeli ve 1 rehber öğretmen nezaretinde 1 gece konaklamalı Nevşehir gezisinde öğrenciler, Güvercinlik Vadisi, Salkım Tepesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Devrent (Hayal) Vadisi, Avanos Çömlekçi, Avanos Asmalı Köprü, Ürgüp Asmalı Konak, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Gümüşçüler Manastırını gezdiler.



Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Erbil, bu tür aktivitelerin öğrenciler üzerinde olumlu etki yaptığını belirtti. Erbil, "Bu çalışma ile öğrencilerimizin öz güvenlerinin gelişmesi, ileriye dönük yaşamlarında ufuklarının açılması, suça sürüklenmesinin önlenmesi, gençler arasında hoşgörü ve diyalogun arttırılması, toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi ve kültürel miraslarımıza gençlerimizin sahip çıkması hedeflenmiştir" dedi.



Gezi sonunda kız öğrencilere TDP Büro Amirliğinden anı olarak kalması için tişört ve şapka hediye edildi. - MERSİN