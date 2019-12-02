Son Dakika Haberleri: Polis 40 kız öğrenciyi Nevşehir'e geziye götürdü
Son Dakika Güncel Polis 40 kız öğrenciyi Nevşehir'e geziye götürdü - Son Dakika

Polis 40 kız öğrenciyi Nevşehir'e geziye götürdü

6 saat önce

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hazırlanan "Terasus'un Parlayan Yıldızları" isimli proje kapsamında 20 ortaokuldan 7 ve 8. sınıftan bulunan 40 kız öğrenciyi Nevşehir'i gezdirdi.

Polis 40 kız öğrenciyi Nevşehir'e geziye götürdü, System.String[]

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hazırlanan "Terasus'un Parlayan Yıldızları" isimli proje kapsamında 20 ortaokuldan 7 ve 8. sınıftan bulunan 40 kız öğrenciyi Nevşehir'i gezdirdi.


4 emniyet personeli ve 1 rehber öğretmen nezaretinde 1 gece konaklamalı Nevşehir gezisinde öğrenciler, Güvercinlik Vadisi, Salkım Tepesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Devrent (Hayal) Vadisi, Avanos Çömlekçi, Avanos Asmalı Köprü, Ürgüp Asmalı Konak, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Gümüşçüler Manastırını gezdiler.


Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Erbil, bu tür aktivitelerin öğrenciler üzerinde olumlu etki yaptığını belirtti. Erbil, "Bu çalışma ile öğrencilerimizin öz güvenlerinin gelişmesi, ileriye dönük yaşamlarında ufuklarının açılması, suça sürüklenmesinin önlenmesi, gençler arasında hoşgörü ve diyalogun arttırılması, toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi ve kültürel miraslarımıza gençlerimizin sahip çıkması hedeflenmiştir" dedi.


Gezi sonunda kız öğrencilere TDP Büro Amirliğinden anı olarak kalması için tişört ve şapka hediye edildi. - MERSİN

Nevşehir, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
Kız kardeşini kaçıran kişinin evine yakmak isteyen ağabey, kendini yaktı Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular Profesör, protestocu öğrencisini ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 21:40:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis 40 kız öğrenciyi Nevşehir'e geziye götürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]