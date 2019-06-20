Son Dakika Haberleri: Polis 400 aracı inceleyerek cinayet şüphelisini yakaladı
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Polis 400 aracı inceleyerek cinayet şüphelisini yakaladı

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde boş bir arazide cesedi bulunan kadının katil zanlısı, polis tarafından 400'den fazla araç ve 73 güvenlik kamerasının kayıtları incelenerek yakalandı.

Polis 400 aracı inceleyerek cinayet şüphelisini yakaladı, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde boş bir arazide cesedi bulunan kadının katil zanlısı, polis tarafından 400'den fazla araç ve 73 güvenlik kamerasının kayıtları incelenerek yakalandı.
Altınova Mahallesi Taraklı Sokağı'nda, silahla vurularak öldürülen Nazan Kırkgöz'e (30) ait olduğu belirlenen cesedin dün bulunmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polisin yaptığı araştırmada, maktulün olay öncesi bir araçta görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine benzer tip ve modelde 400'ün üzerinde araç ile 73 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüphelinin Y.M. (55) olduğu anlaşıldı.
Zanlı, Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Bu kişinin olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ise evinin bahçesinde dedektörle yapılan arama sırasında toprağa gömülü bulundu.
Kırkgöz'ün, Y.M'den alacağını istediği ve aralarında çıkan kavga sırasında cinayetin işlendiği öğrenildi.
Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:06 Kaynak: AA
Bursa, Osmangazi, Polis, Güncel
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