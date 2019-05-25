Son Dakika Haberleri: Polis 41.28 gram metamfetamin ele geçirdi

Polis 41.28 gram metamfetamin ele geçirdi

2 saat önce

Kırşehir'de uygulama yapan polis, 38 plakalı bir araçta 41.28 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Polis 41.28 gram metamfetamin ele geçirdi, System.String[]
Kırşehir'de uygulama yapan polis, 38 plakalı bir araçta 41.28 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara - Kayseri kara yolu üzerinde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı. Meytaş Kavşağı üzerinde yapılan uygulamada Kayseri'den geldiği öğrenilen 38 plakalı bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan G.K., ve L.D., üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 41.28 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kırşehir Emniyetinde alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden G.K., tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:21 Kaynak: İHA
Kayseri, Kırşehir, Polis, 3. Sayfa
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