Polis 41.28 gram metamfetamin ele geçirdi
2 saat önce
Kırşehir'de uygulama yapan polis, 38 plakalı bir araçta 41.28 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:21 Kaynak: İHA
'de uygulama yapan polis, 38 plakalı bir araçta 41.28 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara
- Kayseri kara yolu üzerinde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı. Meytaş Kavşağı üzerinde yapılan uygulamada Kayseri'den geldiği öğrenilen 38 plakalı bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan G.K., ve L.D., üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 41.28 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kırşehir Emniyetinde alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden G.K., tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KIRŞEHİR
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