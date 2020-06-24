Polis, 50 kamera kaydını izleyip genç kızı taciz edeni yakaladı - Son Dakika

Polis, 50 kamera kaydını izleyip genç kızı taciz edeni yakaladı

BOLU'da, yolda tek başına yürüyen genç kızı taciz ettikten sonra kaçan Gökhan A.(31), polisin yaklaşık 50 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı.

BOLU'da, yolda tek başına yürüyen genç kızı taciz ettikten sonra kaçan Gökhan A.(31), polisin yaklaşık 50 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. Suçunu itiraf eden Gökhan A. adliyeye getirildiği sırada babası, gazetecilere engel olmaya çalışarak, "Oğlum evli bir kişi. Ne yapmış, niye çekiyorsunuz" dedi.

Olay, 10 gün önce akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak'ta meydana geldi. Gökhan A., sokakta yürüyen C.H. isimli genç kızı takip ederek, elle taciz edip kaçtı. C.H.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün boyunca 50'ye yakın kamera kaydını izleyerek şüpheliyi tespit etmeye çalıştı. Kimliğini tespit edilen Gökhan A. evinde yakalandı. Gözaltına alınan Gökhan A. sorgusunda suçunu itiraf ederek, "C.H.'nin önümde yürüdüğünü gördüm. Bir anda nefsime yenik düştüm" dediği öğrenildi.

Genç kızı taciz eden şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan A. adliyeye girişte yüzünü kapatırken, babası da görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırmaya çalıştı. Gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışan Gökhan A.'nın babası, "İnsan hakları var. Oğlum evli bir kişi. Ne yapmış, niye çekiyorsunuz." dedi.


Karaçayır Mahallesi, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis, 50 kamera kaydını izleyip genç kızı taciz edeni yakaladı - Son Dakika

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