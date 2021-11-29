Polis, 7 hırsızlık olayını çözdü: 8 gözaltı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 hırsızlık olayının şüphelisi olarak 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre araçtan 8 bin TL değerinde bufer, amfi çalınması olayı, açıktan cep telefonu hırsızlığı olayı, 5 bin TL değerinde cep telefonu hırsızlığı olayı, ikametten 8 adet el dokuma kilim çalınması olayı, ikametten 20 bin değerinde ziynet eşyası ve döviz çalınması olayı, ikametten 50 bin TL ziynet eşyası çalınması olayı ve yine ikametten 70 bin TL ziynet eşyası çalınması olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelileri olarak M.D., K.Ö., T.B., S.N.K., H.K. N.Ş. ve Ö.T. eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca çalışmalarda; 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından aranması bulunan G.M. de yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ