Polis 826 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 826 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler öncü ve artçı olarak ilerlediği belirlenen iki otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 826 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından M.K. ile O.A., isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR