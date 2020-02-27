Polis 94 gün önce gerçekleşen gasp olayını aydınlattı - Son Dakika
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Polis 94 gün önce gerçekleşen gasp olayını aydınlattı

6 saat önce

Antalya'da 94 gün önce inşaat halindeki bir binada tuvalet ihtiyacını gideren genç kıza cinsel istismarda bulunup, telefonunu gasp ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Polis 94 gün önce gerçekleşen gasp olayını aydınlattı, System.String[]

Antalya'da 94 gün önce inşaat halindeki bir binada tuvalet ihtiyacını gideren genç kıza cinsel istismarda bulunup, telefonunu gasp ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre 94 gün önce akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katında meydana gelen olayda, Z.Y. adlı genç kız, mahalleden geçtiği sırada, ihtiyacını gidermek için inşaat halindeki binaya girdi. Bu sırada iddiaya göre, arkasından inşaata giren kişi, Z.Y.'yi tehdit edip cinsel istismarda bulundu ve telefonunu alıp kaçtı. Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaklaşık 50 güvenlik kamerası ve 200 saate yakın görüntüyü didik didik inceledi. Eşkali belirlenen şüpheli Y.E.S, dün bir kişiye şantaj yapıp cep telefonunu ve banka kartlarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olarak yakalandı.


Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.S, 'Yağma, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:58 Kaynak: İHA
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