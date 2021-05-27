Son dakika haberleri! ŞANLIURFA POLİS ABDEST ALIYOR GİBİ YAPIP CEKETLERDEN PARA ÇALANLARI SUÇÜSTÜ YAKALADI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da cami şadırvanında abdest alanların askıya astığı ceketlerdeki değerli eşya ve paraları çalan 2 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Son günlerde Eyyüp Peygamber Mahallesi'nde bulunan Mehmet Aktaş Camii'nde bazı kişiler ceketlerindeki telefon, cüzdan ve paralarının çalındığını söyleyerek polise şikayette bulundu. Çalışma başlatan ve bölgedeki güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerinin eşkalini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, cami avlusundaki şadırvanda önlem aldı. Şadırvanda abdest alır gibi davranan polis ekipleri, bu sırada abdest alan diğer vatandaşların askıdaki ceketlerinden hırsızlık yapmaya çalışan S.Ö. ve İ.A.'yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.