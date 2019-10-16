Son Dakika Haberleri: Polis abileri Karslı çocukları sinemayla buluşturdu
Son Dakika Güncel Polis abileri Karslı çocukları sinemayla buluşturdu

Polis abileri Karslı çocukları sinemayla buluşturdu

1 saat önce

Kars'ta, İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Umutlu Yarınlar İçin Takipteyiz-2" Projesi kapsamında, çocuklar sinemayla buluşturuldu.

Polis abileri Karslı çocukları sinemayla buluşturdu, System.String[]

Kars'ta, İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Umutlu Yarınlar İçin Takipteyiz-2" Projesi kapsamında, çocuklar sinemayla buluşturuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen proje kapsamında yaşları 5 ila 17 arasında değişen 50 çocuk sinemada "Kral Şakir Oyun Zamanı" adlı animasyon filmini izledi.

Projeyle suç ve suçlu sayısında azalma, çocuk istismarının önüne geçilmesi, çocukların bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimlerini sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri ve çocukların sosyal hayata uyum sağlaması hedefleniyor.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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