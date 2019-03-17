Polis Abla ve Ağabeyleri, Engelli Çocuklarla "Floor Curling" Oynadı
1 saat önce
Polis abla ve ağabeyleri, engelli çocuklarla "floor curling" oynadı Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri engelli çocukların gelişebilmesi için onlarla "floor curling" oynadı müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşattıADANA - Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü...
Polis
abla ve ağabeyleri, engelli çocuklarla "floor curling" oynadı Adana
'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri engelli çocukların gelişebilmesi için onlarla "floor curling" oynadı müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşattı
ADANA - Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri engelli çocukların gelişebilmesi için onlarla "floor curling" oynadı.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
engelli çocuklara yönelik Adana polisinin farkındalık oluşturması, onların topluma kazandırılması için etkinlik yapılması talimatı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Polis Niyazi Ekerbiçek Özel Eğitim Meslek Eğitim Merkezinden 50 öğrenciyi "polisimi seviyorum emniyeti geziyorum" projesi kapsamında Kurttepe
Şehit Ali Öztaş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesine götürdü. Burada polisle engelli çocuklar onların gelişimine katkıda bulunacak floor curling oynadı. Polisle öğrenciler daha sonra çalınan oyun havasıyla hep birlikte oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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