Polis acı haberi telefonda babaya söyleyemedi - Son Dakika
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Polis acı haberi telefonda babaya söyleyemedi

07.08.2023 22:57

Amasya'da devrilen un yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Genç sürücünün çalan telefonunu açan polis memuru, acı haberi babaya söyleyemedi.

Amasya'da kontrolden çıkan un yüklü tır devrildi. Kazada tır sürücüsü genç hayatını kaybederken, olay yerinde duygu dolu anlar yaşandı. Genç sürücünün çalan telefonunu açan polis, sürücünün babasına acı haberi veremedi. Polis, daha sonra arayan gencin yakınlarına ise, durumunun ağır olduğunu belirterek hastaneye gelmelerini söyledi.

GENÇ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan yüklediği unları Van'a götürmek üzere yola çıkan Erkan Çelik yönetimindeki 65 ABJ 544 plakalı tır, Amasya otogar kavşağı bağlantı noktasında kontrolden çıkarak devrildi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın dorsesindeki un çuvalları ise yol kenarına dağıldı.

OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ BABASINA SÖYLEYEMEDİ

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün peş peşe çalan telefonunu açan trafik polisi, acı haberi babaya söyleyemedi. Sonrasında arayan gencin yakınlarına ise durumunun ağır olduğu belirtilerek, hastaneye gelmeleri istendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Amasya, Çorum, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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