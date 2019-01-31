Polis Açıkladı: 4-13 Yaşları Arasında 23 Çocuk...
1 saat önce
2018'in aralık ayında 56 yaşındaki Andreas V. ile suç ortağı 33 yaşındaki bir başka sapık ve onlara çocuk pornografisi siparişi veren bir kişi yakalanmıştı.
2018'in aralık ayında 56 yaşındaki Andreas V. ile suç ortağı 33 yaşındaki bir başka sapık ve onlara çocuk pornografisi siparişi veren bir kişi yakalanmıştı. Polis
ve savcılık yetkilileri, üçlünün bilgisayar ve cep telefonlarında yaptıkları incelemede küçük çocuklara ait binlerce pornografik görüntü buldu. 56 ve 33 yaşındaki iki sapığın cinsel saldırıda bulundukları çocukların görüntülerini kaydettikleri ve bunları çoğalttıkları belirlendi. İki sapığın 10 yıldan beri kaydettikleri görüntüleri tüm dünyaya satıp para kazanmayı da planladıkları kaydedildi. Yetkililer, şimdiye kadar cinsel saldırı kurbanı 23 çocuğun tespit edilebildiğini, ancak bu sayının daha fazla olma ihtimalinin bulunduğuna dikkati çekti. Sapık Andreas V.'nin küçük çocukları hediyeler vererek Lügde'deki kamping alanında bulunan kendisine ait kulübeye götürdüğü ve burada sapık emellerini gerçekleştirdiği belirtildi.İLK ŞİKAYET ÜÇ YIL ÖNCE
Andreas V. hakkında ilk şikayetin ise 2016'da yapıldığı ortaya çıktı. Aynı yerde kamp yapan 57 yaşındaki Jens Ruzsitska, yerel gazetelere sapık hakkında yaklaşık üç yıl önce şikayetçi olduğunu söyledi. Sapığın iki küçük kızına sarkıntılık yaptığı için polise gittiğini söyleyen Ruzsitska, ayrıca gençlik dairesine de şikayette bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi: "Çok açık şekilde o pedofildi. Çünkü sürekli küçük çocukları elliyordu. Gençlik dairesi ve polis bana inanmadı. Bana, kamping alanının çok güvenli olduğunun garantisini verdiler. Sözlerime dikkat etmem gerektiğini ve başkasının imajına zarar vermemem konusunda beni uyardılar."
Soruşturmayı yürüten Başsavcı
Ralf Vetter de yaptığı açıklamada Jens Ruzsitska'nın sözlerini doğruladı: "Beyanları resmi kayıtlarda var."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:07
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