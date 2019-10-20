Son Dakika Haberleri: Polis acılı anneyi intahardan böyle vazgeçirdi
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Polis acılı anneyi intahardan böyle vazgeçirdi

37 dakika önce

Polis acılı anneyi intahardan böyle vazgeçirdi Oğlunun mezarı başında tabancayla intihara intihara kalkıştıSAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde bir kadın oğlunun mezarının başında tabancayla ihtihara kalkıştı.

Polis acılı anneyi intahardan böyle vazgeçirdi

Oğlunun mezarı başında tabancayla intihara intihara kalkıştı

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde bir kadın oğlunun mezarının başında tabancayla ihtihara kalkıştı.

Samsun'un Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde 1 haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Mert Mustafa C. ve Harun F. silahlı kavgada vuruldu. Yaralılardan Harun F. hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Harun F.'nin annesi Seher F. girdiği bunalım sonunda yanına aldığı silahla birlikte Bafra Asri Mezarlıkta bulunan oğlunun mezarı başına gitti. Kadını feryatlarını duyan mezarlık görevlileri polisi arayarak kadının intihar edebileceği yönünde ihbarda bulundular. Olay yerine kısa sürede gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, oğlunun mezarının başında silahı göğsüne dayayan anne Seher F.'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. 30 dakikalık ikna konuşması sırasında fenalaşarak yere düşen kadına müdahale ederek elinde bulunan silah alındı.Sinir krizi geçiren Seher F. olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis acılı anneyi intahardan böyle vazgeçirdi

Bafra, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:51 Kaynak: İHA
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