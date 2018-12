Polis Adayları Mezun Oldu

Eğitimlerini tamamlayan Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi 22. Dönem öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Eker, daire müdürleri, emniyet teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Eker, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Eker yaptığı konuşmada; "Vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden çalışan gerektiğinde canlarını feda etmekten çekinmeyen, yaptığı çalışmalardan dolayı milletimizin takdirini toplayan Emniyet Teşkilatımız bundan sonrada saygınlığın ve başarısını arttırarak her daim görevine devam edecektir. Bu vesileyle; Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması, halkımızın huzur ve güveninin temini uğrunda canlarını feda eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anar, halen görevi başında bulunan meslektaşlarımız ile kıymetli ailelerinin ve siz değerli misafirlerimizin sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar geçirmelerini temenni eder, 2019 yılının başta ülkemize, milletimize, İslam alemine barış, huzur ve esenlik getirmesini dilerim. Her zaman söylediğim gibi; Türk polisi şu grubun, bu kesimin değil, sadece ve sadece Türk milletinin, Türk devletinin polisidir. Görevi ülkesine ve milletine sadakatle Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet etmektir. Teşkilatımızda, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast edecek her türlü terör örgütlerine, ruhunu satmış kişilere yer yoktur. Çünkü bu kurum milletin kurumu, devletin kurumudur ve sadece onlara hizmetle mükellef insanlar yetiştirmekle görevlidir. Bugünden itibaren görevinizi ülkemizin dört bir tarafında, aldığınız eğitimler doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak, kutsal mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet, adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmayacağınıza, Meslek hayatınız boyunca toplum menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutup, görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza hiç şüphemiz yoktur" ifadelerine yer verdi.



Konuşmaların akabinde dönem birincisi Polis Memuru Mehmet Emirhan Altuntaş tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Törenin devamında 22. dönemde dereceye giren öğrencilere Vali Mustafa Tutulmaz tarafından ödüllerinin takdiminin akabinde Polis Meslek Eğitim Merkezi 22. Dönem Mezunu öğrencileri tarafından yemin töreni gerçekleştirildi.



Tören bitiminde mezun olan öğrencilerimiz keplerini havaya atıp kendi aralarında kutlama yapmasıyla tören sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

