Polis Adayları Soğuk Havada Yemin Etti

AFYONKARAHİSAR Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 22. dönem mezuniyet töreni gerçekleşti.

AFYONKARAHİSAR Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 22. dönem mezuniyet töreni gerçekleşti. Eksi 2 derecede açık havada yapılan törende, 353 polis adayı yemin ederek göreve başladı. Aileler ise battaniyelere sarılarak soğuktan korunmaya çalıştı.



Yoğun kar yağışının ardından soğuk havanın hakim olduğu Afyonkarahisar'da POMEM öğrencileri yemin ederek mesleğe adım attı. POMEM bahçesinde düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, POMEM Müdürü Mustafa Eker, protokol üyeleriyle aileler katıldı.



AİLELER SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİ



Açık alanda yapılan törene katılan aileler soğuk havaya karşı önlem aldı. Yanlarında getirdikleri battaniyelerle eksi 2 dereceyi bulan havada töreni izleyen aileler, çocuklarının mutlu gününe ortak oldu. Sevinç, mutluluk ve gururu bir arada yaşayan aileler, yemin töreninde duygu dolu anlar da yaşadı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan 22. Dönem birincisi Mehmet Emirhan Altuntaş, acısıyla tatlısıyla 4 aylık bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Mezun olarak evlatlık vazifelerini yerine getirdiklerini ifade eden Altuntaş, "Canlarını ülkemizin bekası için veren şehitlerimizin ve milletimizin bize verdiği görevin sorumluluğu ve bilincindeyiz. Bizlere emeği geçen tüm sıralı amirlerimize ve müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.



Mehmet Emirhan Altuntaş konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çaktı. POMEM Müdürü Mustafa Eker, "Türk Polisi'nin görevi ülkesine ve milletine sadakatle bağlı, başka hiçbir yere değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet etmektir. Teşkilatımızda, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast edecek her türlü terör örgütlerine ruhunu satmış kişilere yer yoktur. Çünkü bu kurum milletin kurumu, devletin kurumudur ve sadece onlara hizmetle mükellef insanlar yetiştirmekle görevlidir. Sizler bugünden itibaren ülkemiz adına, milletimiz adına çok büyük sorumluluğu yükleniyorsunuz. Ayrım yapmaksızın, bu ülkedeki her bir ferdin huzurunun ve emniyetinin teminatı yine sizler olacaksınız. Ülkemizin, milletimizin, bağımsızlığımızın geleceğe doğru kararlı adımlarla yürüyüşümüzün güvencesi sizsiniz. İnanıyorum ki üzerinizdeki üniformaları layıkıyla taşıyacaksınız" diye konuştu.



DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI



Polis adaylarının yemin etmesi ve mezuniyet keplerini geri sayım yaparak havaya atmasıyla sona eren programda 22. mezuniyet döneminde başarılı olan ilk 3 öğrenciye de Vali Mustafa Tutulmaz tarafından çeşitli hediyeler verildi. Tören sonrası polislik mesleğine adım atan çocukları ile bir araya gelen aileler duygusal anlar yaşandı.



'ÇOK MUTLUYUM'



Mezun olan öğrencilerden Erman Geçer, çok mutlu olduğunu ve göreve başlayacağı günü hayal ederek bu günlere geldiğini belirterek, "Görevime başlamak için günler sayıyorum. Çok mutluyum. Rabbim bizi hayırlısıyla bu güne kavuşturdu. Vatanıma ve milletime güzel hizmetlerde bulunacağıma inanıyorum" dedi.



'HERKES BU MUTLULUĞU TATSIN'



Anne Ferda Geçer de gururlu ve mutlu olduğunu söyleyerek, "Güzel günler gördük. Allah herkese bu günleri tattırsın. Sağ salim çocuğuma da mesleğini yapmayı nasip etsin" diye konuştu.



'MUTLULUĞUMUZA SOĞUK HAVA BİLE İŞLEMEDİ'



Devlete ve millete layık bir polis olmak istediğini söyleyen Ali Bardakçı ise mesleğe başlamanın sevincini yaşadığını kaydetti ve "Allah utandırmasın ve bütün devrelerime hayırlı uğurlu olsun. Herkes layıkıyla görevini yerine getirir" dedi. Nişanlısı Ali Bardakçı'yı yemin töreninde yalnız bırakmayan Büşra Çetintürk de gururlu ve mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu günlere geldiğimiz için sevinçliyiz. Mutluluğumuza soğuk hava bile işlemedi" diye konuştu.



- Afyonkarahisar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı

Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı

Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi