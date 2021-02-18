Polis adaylarına uygulamalı eğitim - Son Dakika

Yozgat Emniyet Müdürlüğü örnek bir uygulamaya imza atarak İl genelinde polislik sınavlarına hazırlanan adaylara yönelik bilgilendirme toplantıları yapmaya başladı.

Sorgun'da sınavlara hazırlanan 40 polis adayına yönelik olarak düzenlenen ilk bilgilendirme toplantısı Şehit Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Adaylara mülakat ve spor aşamalarında dikkat etmeleri gereken ayrıntılar uygulamalı olarak anlatıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk yaptığı açıklamada; Yozgat Emniyeti olarak amaçlarının polislik sınavlarına girecek adayları mental olarak en iyi şekilde sınava hazırlamak, adayların stres ve kaygı düzeylerini minimum seviyeye indirerek sınavda en iyi performansı göstermelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Uygulamayı memnuniyetle karşılayan adaylar toplantıdan çok memnun kaldıklarını dile getirdiler. - YOZGAT