Polis adaylarının mezuniyet sevinci

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören 23. dönem polis adayları, yemin töreniyle mesleğe adım attı.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören 23. dönem polis adayları, yemin töreniyle mesleğe adım attı.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşma yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, emniyet teşkilatının çağın değişim ve gelişimlerine göre kendini yenilediğini söyledi.

Köşger, polisin, devletin güçlü yüzü, vatandaşın güven kaynağı, suçlular ve suç işlemeye niyetlenenlerin de korkulu rüyası olarak devletin çelik pençesi olduğunu ifade etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminde emniyet birimlerinin devletin yanında yer aldığına dikkati çeken Köşger, "Emniyet birimlerimiz vatandaşımızla omuz omuza, canla başla mücadele etmek suretiyle hain teşebbüsün başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlamışlardır. 15 Temmuz sürecinde emniyetimiz kendi içinde yuvalanmış ihanet çetelerini de göz açtırmamış, hainleri tek tek içinden temizlemiştir. O gün için emniyet mensuplarında sayısal olarak azalma görülse de devletimizin desteği ve sağladığı teknik imkanlarla emniyet birimlerimiz hem daha operasyonel hem de daha güçlü bir yapıya kavuşmuştur." dedi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Dur ise 459 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak emniyet teşkilatına eksiksiz, aralıksız ve hassasiyetle polis yetiştirmeye devam ettiklerini söyleyen Dur, "Tek bağınız, tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce Türk devletine olmalıdır. Kimliğiniz, üniformanız, silahınız, sahip olduğunuz yetkiler aziz Türk milletinin size emanetleridir. Unutmayınız ki bunların kötüye kullanılması emanete hıyanet etmektir." diye konuştu.

Dönem birincisi Musa Çelik'in yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından ilk üçe giren öğrencilere Vali Köşger tarafından diplomaları ve plaketleri verildi.

Öğrencilerin yemin ederek tören geçişi yaptığı program sırasında bazı aileler sevinç gözyaşı döktü.

Kep atımının ardından öğrenciler aileleriyle bir araya gelerek sevinçlerini paylaştı.

Törene, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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