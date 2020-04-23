Polis ağabeylerinden 23 Nisan çocuklarına sürpriz - Son Dakika

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Nisan'da doğan çocuklar için kapı kapı gezip sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.



Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Ekipleri ilçe genelinde gezerek 23 Nisan günü doğan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Kapıyı açınca birden polis ağabeylerini karşılarında pasta ile görün çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını da kutlayan polis ekipleri çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocuklar onlar için kapılarına kadar gelip bu güzel sürprizi gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ