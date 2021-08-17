Polis Akademisi, AA ve TİKA iş birliğiyle 377 gazeteciye savaş muhabirliği eğitimi verildi

Polis Akademisi Başkanlığı, Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde şu toplam 377 haberci, savaş muhabirliği eğitimi aldı.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, akademinin Gölbaşı ve Anıttepe kampüsünde verilen eğitimler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eğitimle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesinin amaçlandığını belirten İnal, eğitimin iki hafta sürdüğünü bildirdi.

Bu süreçte habercilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştıklarını belirten İnal, şöyle devam etti: "Habercilerin toplumsal olaylarda karşılaşacakları sıkıntıları ortaya koyarken güvenlik dairemizin, kaçırılmaları, arazide barınak yapma ve sorgulama teknikleri için özel harekat başkanlığımızın, patlayıcı maddeler, bubi tuzakları ile ilgili savaş şartlarında karşılaşacakları problemleri ortadan kaldırmak için kriminal dairemizin patlayıcı uzmanlarından, ileri sürüş teknikleri eğitiminde trafik başkanlığımızın uzmanlarından istifade ediyoruz. Havacılık dairemizin helikopterleri, İHA'lar da bizim çalışmamıza katkı veriyor. "

İnal, bu yıl 9 Ağustos'ta başlayan ve 20 Ağustos'ta sona erecek 18. Savaş Muhabirliği Eğitim Programı kapsamında Azerbaycan'dan 22 medya mensubuna eğitim verildiğini söyledi. AA

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