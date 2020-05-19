Polis Akademisi Bandosu'nun

Halk müziği, marş, ilahi türünde eserlerin seslendirildiği ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu konserde, Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri de Türk bayrağı tuttu.

Altındağ Belediyesi Şehit Celalettin İbiş Parkında organize edilen etkinlikte, vatandaşlar konsere, balkonlardan ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Mızıkası ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.

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