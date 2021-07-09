Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın İzmir Rüştü Ünsal PMYO Ziyareti - Son Dakika

9 Temmuz 2021 Cuma günü Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK tarafından İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde Kovid - 19 tedbirleri alınarak devam eden 19. Dönem PMYO eğitim faaliyetlerini yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, okulumuzda eğitim görmekte olan Polis Memuru adaylarına "Meslek İlkeleri", " Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" ve "Polis Teşkilatı" konuları üzerine hitap etmişlerdir.