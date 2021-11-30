Üye Girişi
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLİŞİĞİ KESİLEN 31 FETÖ ŞÜPHELİSİNE 4 İLDE OPERASYON - Son Dakika

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLİŞİĞİ KESİLEN 31 FETÖ ŞÜPHELİSİNE 4 İLDE OPERASYON

30.11.2021 09:29
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLİŞİĞİ KESİLEN 31 FETÖ ŞÜPHELİSİNE 4 İLDE OPERASYON

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle Polis Akademisi Başkanlığından ilişiği kesilen 31 şüpheli için 4 ilde operasyon düzenlendi.

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle Polis Akademisi Başkanlığından ilişiği kesilen 31 şüpheli için 4 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 29'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca öğrenci olarak öğrenim görürken FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle Polis Akademisi Başkanlığından ilişiği kesilen 31 öğrenci hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada 31 öğrencinin örgütün mahrem imamları tarafından örgütsel arama yöntemi olan ardışık olarak arandığı, şüphelilerin okul dönemi ve okul kapandığı dönem sonrasında kullanmış oldukları GSM numaralarının HTS kayıtlarının incelenmesi sonrasında FETÖPDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem imam konumundaki şahıslarla irtibatlarını devam ettirdikleri, şüphelilerin örgüt tarafından örgüte bağlılığı en üst seviyede olan kişilerden olduğu belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine 31 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. İstanbul merkezli Balıkesir, İzmir, Samsun olmak üzere toplam 38 adreste operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 29 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLİŞİĞİ KESİLEN 31 FETÖ ŞÜPHELİSİNE 4 İLDE OPERASYON
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLİŞİĞİ KESİLEN 31 FETÖ ŞÜPHELİSİNE 4 İLDE OPERASYON
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLİŞİĞİ KESİLEN 31 FETÖ ŞÜPHELİSİNE 4 İLDE OPERASYON
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLİŞİĞİ KESİLEN 31 FETÖ ŞÜPHELİSİNE 4 İLDE OPERASYON

Fetullahçı Terör Örgütü, Polis Akademisi, Terör Örgütü, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLİŞİĞİ KESİLEN 31 FETÖ ŞÜPHELİSİNE 4 İLDE OPERASYON - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü 09:39 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı 09:13 Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! 08:41 Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi 08:29 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek 08:25 Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem 07:39 Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 16:22 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı

Son Dakika Haberleri
09:39 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü
09:39 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler
09:37 İkinci bebek de kız!
09:35 Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı!
09:20 Son Dakika! Vaka sayılarının arttığı 10 ilimiz
09:14 Son Dakika: İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürecek!
09:02 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:58 İddia: Sedat Peker çizgi film formatında belgesel çekiyor! Hedef Z kuşağı!
08:46 Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz!
08:41 Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi!
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
İkinci bebek de kız! İkinci bebek de kız!         
09:37
Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Dolar ne kadar? Euro kaç TL?         
09:02
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!         
15:21
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 10:00:16. #1.13#
SON DAKİKA: POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLİŞİĞİ KESİLEN 31 FETÖ ŞÜPHELİSİNE 4 İLDE OPERASYON - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement