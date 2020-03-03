Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı - Son Dakika

Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı

12 dakika önce

Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.

Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı, System.String[]

Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.

Akademinin Twitter hesabından " Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." başlığıyla paylaşılan videoda, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasına yer verildi.

İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu videoda, şehitlerin isimlerinin tek tek söylenmesine akademi öğrencilerinin "burada" karşılığını verdiği görülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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