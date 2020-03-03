Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı - Son Dakika

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Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı
12 dakika önce
Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:48 Kaynak: AA
Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.
Akademinin Twitter hesabından " Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." başlığıyla paylaşılan videoda, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasına yer verildi.
İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu videoda, şehitlerin isimlerinin tek tek söylenmesine akademi öğrencilerinin "burada" karşılığını verdiği görülüyor.
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