Son Dakika Haberleri: Polis Akademisi Sınavı Sorularının Sızdırılması Davası

Polis Akademisi Sınavı Sorularının Sızdırılması Davası

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 kişinin yargılandığı davanın görülmesine...

Polis Akademisi Sınavı Sorularının Sızdırılması Davası, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından sanıkların ek savunmalarının alındığı duruşmada, iddia makamının görüşünün alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Tutuklu sanık Burak Fatih Gökkaya'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti, bazı sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasını kararlaştırdı.

Esas hakkındaki mütalaasını celse arasında sunması için dava dosyasının Cumhuriyet Savcısı Osman Öztürk'e gönderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

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