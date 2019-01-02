Son Dakika Haberleri: Polis Akademisi Sınavı Sorularının Sızdırılmasına İlişkin Dava

Polis Akademisi Sınavı Sorularının Sızdırılmasına İlişkin Dava

35 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Polis Akademisi Sınavı Sorularının Sızdırılmasına İlişkin Dava, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde söz alan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Esad Bac'ın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun süredir cezaevinde olduğunu kaydederek, tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanık vekilleri ise müvekkillerinin davadan vareste tutulmalarını istedi.

Avukatların ve sanıkların taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, tahliye ve vareste taleplerini cuma günkü duruşmada değerlendireceklerini bildirdi.

Duruşmaya 4 Ocak Cuma günü devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, Güncel
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