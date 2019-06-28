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Polis Akademisinde yüksek lisans ve doktora imkanı

28 dakika önce

Polis Akademisi, lisansüstü programlara yeni öğrenciler bekliyor.

Polis Akademisinde yüksek lisans ve doktora imkanı, System.String[]
Polis Akademisi, lisansüstü programlara yeni öğrenciler bekliyor.
Emniyet Teşkilatı saflarına yeni polisler yetiştiren Polis Akademisi, bünyesindeki enstitülerde de akademik kariyer imkanı sağlıyor.
Bu kapsamda 2002'den beri Akademi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 7 yüksek lisans ve 2 doktora programına başarılı adayların başvurularını bekliyor.
Güvenlik stratejileri ile uluslararası güvenlik alanlarındaki 2 doktora programının yanı sıra yine aynı alanlarda yüksek lisans programlarına sahip Enstitü'de ayrıca istihbarat araştırmaları, suç araştırmaları ve ceza adaleti alanlarında yüksek lisans imkanı tanınıyor.
Adli Bilimler Enstitüsü de kriminalistik ve fen bilimlerindeki iki yüksek lisans programıyla gün geçtikçe önemi artan adli bilimler alanına uzman kişiler kazandırmayı hedefliyor.
Yeni kurulan ve ilk defa öğrenci alınacak Trafik Enstitüsü de ulaşım güvenliği alanında uzmanlaşmak isteyen adaylara hitap ediyor.
Yabancı dil ve akademik yeterlik sınavlarına ilişkin asgari şartların yanı sıra Akademi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesindeki diğer şartları da sağlayan adaylar, 5 Temmuz'a kadar söz konusu programlara başvuru yapabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:39 Kaynak: AA
Polis Akademisi, Polis, Güncel
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