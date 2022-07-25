Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

25.07.2022 09:18
Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) alınacak 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrencinin alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2022-2023 eğitim öğretim yılı için alınacak 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı için başvurular 25 Temmuz-5 Ağustos 2022'de https://www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girerek yapılacak. Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi www.pa.edu.tr internet sitesinden ilan edilecek.

GİRİŞ KOŞULLARI

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.

Adayların 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2022 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2022 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

İlanda söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.

YORUMLAR
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Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, PMYO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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