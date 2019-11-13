Son Dakika Haberleri: Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor

7 saat önce

Gaziantep polisinin bir işyerinde yaptığı aramada 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor, System.String[]

Gaziantep polisinin bir işyerinde yaptığı aramada 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir işyerinde arama yaptı. İş yerinde 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:46 Kaynak: İHA
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