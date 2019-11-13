Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor
7 saat önce
Gaziantep polisinin bir işyerinde yaptığı aramada 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:46 Kaynak: İHA
Gaziantep polisinin bir işyerinde yaptığı aramada 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir işyerinde arama yaptı. İş yerinde 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
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