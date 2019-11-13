Polis akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmıyor

Gaziantep polisinin bir işyerinde yaptığı aramada 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir işyerinde arama yaptı. İş yerinde 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.



Olayla ilgili yakalanan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP