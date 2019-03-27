Son Dakika Haberleri: Polis Akü Hırsızlarına Savaş Açtı

Polis Akü Hırsızlarına Savaş Açtı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri akü hırsızlarına savaş açtı.

Polis Akü Hırsızlarına Savaş Açtı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri akü hırsızlarına savaş açtı. Akü hırsızlığı olayına karışan 2 kişi yakalanırken, 8 adet akü sahiplerine teslim edildi.

Çerkezköy ilçesinde Fevzipaşa ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde meydana gelen 4 farklı otodan akü hırsızlığı olayı ile ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların M.E. ve M.B. oldukları tespit edildi. Şüpheli şahıslar çaldıkları akülerle birlikte yakalanırken, bahse konu 8 adet akü sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.E. ve M.B. isimli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'Adli Kontrol Şartı' ile serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çerkezköy, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkadaşına Kızan Sürücü, "Telefonumu Gasbetti" Diyerek Polise Şikayet Etti Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 00:58:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Akü Hırsızlarına Savaş Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]