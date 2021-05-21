Polis alıcı kılığına girerek zanlıyı yakaladı - Son Dakika

Malatya'da, 9 bin TL değerindeki asansör ana kartı hırsızlığı olayında polis alıcı kılığına girerek zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir ikametten 9 bin TL değerindeki, üç parça elektronik aksamı olan asansör ana kartı çalındı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan kapsamlı çalışmada şüpheli O.Ç.Ö. isimli şahıs tespit edildi. O.Ç.Ö.'nün, çaldığı malzemeleri satışa çıkardığı öğrenildi. Bunun üzerine polis, şüpheli ile alıcı olarak iletişime geçti. Şahıs malzemeleri Hürriyet Parkı'na getirdiği esnada malzemelerle birlikte yakalandı.

Böylece faili meçhul olay aydınlatıldı. Çalınan malzemeler müştekiye teslim edildi. - MALATYA