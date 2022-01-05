Polis, alkollü şüphelinin attığı 14 sikkeyi didik didik arayarak buldu - Son Dakika

Polis, alkollü şüphelinin attığı 14 sikkeyi didik didik arayarak buldu

Polis ekipleri yaptığı yol uygulamasında bir şüpheliden, Roma ve Bizans dönemine ait 14 sikke ele geçirdi

ANTALYA - Antalya'da polis uygulamasına alkollü şekilde takılan sürücü, üzerinde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait 14 sikkeyi bir işyerinin çiçekliğine attı. Polis ekipleri 14 sikkeyi didik didik arayarak buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi üzerinde meydana geldi. Uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin sürücüsü A.I. alkollü çıktı. Yapılan kontrolde A.I'nın 1.98 promil alkollü çıktığı belirlendi. Şüpheli tavırlar sergileyen A.I'nın bekçiler üst aramasını yapmak istedi. A.I, üzerinde peçeteye sarılı tarihi eser niteliğindeki sikkeleri ise yakındaki bir iş yerinin çiçekliğine attı. Çiçeklerin içine dağılan tarihi eserlerin hepsini bulmak için polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Fenerle aramaya yapan ekipler toplamda 14 adet sikke buldu. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler incelenmek üzere Kaçakçılar Organize Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. A.I. ise gözaltına alındı.

"Şöylece attım"

Arama yapan polislerin kaç adet tarihi eser vardı? Sorusuna A.I, " Peçeteyle beraber kaldırdım attım, bende sayısını bilmiyorum. Bilsem söylerdim. Bana verdiler, buraya attım. İçine baktıysam namerdim. Ben açık konuşurum. Ben cezaevinde yatmış biriyim, yalan konuşursam namerdim. Şöylece kaldırdım, attım"dedi.