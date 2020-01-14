"Polis amcalar" kreş çocuklarına trafik kurallarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Polis amcalar' kreş çocuklarına trafik kurallarını anlattı - Son Dakika

"Polis amcalar" kreş çocuklarına trafik kurallarını anlattı

6 saat önce

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi kreşindeki miniklerle bir araya geldi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi kreşindeki miniklerle bir araya geldi.


Karabük Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Emine Ulupınar ve şube personeli katıldı.


Polisler, miniklere asayiş ve trafik kuralları gibi konularda eğitici ve öğretici bilgiler verirken, minikler de polislere öğretmenleri tarafından yazılan şiirleri okudu, onlarla oyunlar oynadı.


Etkinlik, Tuğ ve Berker'in ekiplerce hazırlanan hediyeleri miniklere takdimi ve Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerleri ve öğretmenlerinin konuklarına ikramı ile sona erdi.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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