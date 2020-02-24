Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem'in ailesini aradı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem'in ailesini aradı - Son Dakika

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem'in ailesini aradı

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Yalıntaş bölgesinde kaybolan küçük çocuğun ailesinin bulunması için polis ekipleri seferber oldu.

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem'in ailesini aradı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Yalıntaş bölgesinde kaybolan küçük çocuğun ailesinin bulunması için polis ekipleri seferber oldu.


Adem isimli 4 yaşındaki küçük çocuk bugün 14.50 sıralarında Yalıntaş 29. Sokakta bulundu. Tek başına dolaşan ve ağladığı görülen çocuk için emniyet ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, küçük çocuğu sakinleştirerek konuştu. Babasının adının Ekrem, annesinin adını ise Nurcan olarak söyleyebilen küçük çocuk, evini bildiğini de söyledi. Ekipler çocuk ile birlikte sokak sokak dolaşarak çocuğun evini bulmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlardan da yardım almaya çalışan ekipler, çocuk hakkında civarda hiçbir bilgiye ulaşamadı. Hava soğuk olduğundan dolayı ekip arabasına alınan Adem için belediyeden yardım istendi. Belediye tarafından yapılan anons sayesinde kısa sürede küçük Adem'in babası bulunurken, küçük çocuğun evin önünde oynarken farkında olmadan uzaklaştığı öğrenildi.


Küçük Adem'in polis memuru ile arasında geçen diyalog çevredekileri güldürdü. Polisin, elini tutarak mahallede dolaşırken çevreden geçenlere, "Bu çocuğu tanıyor muşunuz?" şeklinde soru sormaya başlaması, bir süre sonra Adem'in dikkatini çekti. Adem, polis memuruna, "Herkese neden bunu tanıyor musun diye soruyorsun?" diye sordu. Polis tarafından küçük çocuğun karnının doyurulması ve ısıtılması takdir topladı. - BURSA

Yalıntaş, Bursa, Polis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:46 Kaynak: İHA
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