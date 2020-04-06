Polis amcalarından minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

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Polis amcalarından minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi
6 saat önce
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vefa Destek hattını arayarak pasta isteyen ailenin 4 yaşındaki çocukları Rıdvan'a doğum günü sürprizi yaptı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vefa Destek hattını arayarak pasta isteyen ailenin 4 yaşındaki çocukları Rıdvan'a doğum günü sürprizi yaptı.
Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Dilek ve Tahsin Düden çifti, Vefa Destek hattını arayarak yetkililerden çocuklarının doğum günü için pasta istedi.
Bunun üzerine polis ekipleri Düden çiftinin evinin önüne getirdiği pastanın mumlarını yakarak minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi yaptı.
Ekipler ardından içeri girerek Rıdvan'ın doğum gününü kutladı.
Düden çifti de polis ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:03 Kaynak: AA
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