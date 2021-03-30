Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. dönem mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. dönem mezuniyet töreni düzenlendi

30.03.2021 16:29
Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. dönem mezuniyet töreni düzenlendi, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, her vatandaşın başını yastığa rahat koymasının sorumlulukları olduğunu belirterek, "Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için her türlü suç ve suçluya karşı amansız mücadelemizi, kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmekteyiz.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, her vatandaşın başını yastığa rahat koymasının sorumlulukları olduğunu belirterek, "Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için her türlü suç ve suçluya karşı amansız mücadelemizi, kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmekteyiz." dedi.

Polis Amirleri Eğitim Merkezindeki (PAEM) eğitimlerini tamamlayan 191'i kadın 1837 komiser yardımcısı için Polis Akademisi'nin Gölbaşı yerleşkesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşan Aktaş, emniyet teşkilatının tarihine eklediği sayısız başarılarla "güçlü, güvenli Türkiye" ideali doğrultusunda, milletine aşk ve sadakatle hizmet ettiğini söyledi.

Emniyet teşkilatının 176 yıldır, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinden sorumlu olduğunu hatırlatan Aktaş, "81 ilimizin her bir köşesinde ve en ücra noktasında her bir vatandaşımızın başını yastığa rahat koyması hiç şüphesiz ki sorumluluğumuz altındadır. Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için her türlü suç ve suçluya karşı amansız mücadelemizi, kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Polis teşkilatının, nitelikli personel yapısı, teknik altyapı ve donanımıyla tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu belirten Aktaş, teşkilatın, FETÖ, PKK, DAEŞ başta olmak üzere tüm şer odaklarının kökü kazınana kadar mücadelesini tavizsiz sürdürme azim ve gücünde olduğunu vurguladı.

Mehmet Aktaş, "Bu gücümüzün arkasında, ilelebet payidar kalma hedefi var. Bu gücümüzün arkasında, milletimizin güveni ve sevgisi var. Aynı ruh ve aynı heyecanla geleceği daha güvenli hale getirme inancı var." diye konuştu.

Aktaş, yeni mezunların, aldıkları eğitim ve kazandıkları donanımla insan haklarına saygılı, hukuka bağlı ve vatandaş odaklı yaklaşımla, mesai mefhumu gözetmeksizin her koşulda milletin emrinde ve hizmetinde olacağını kaydetti.

"Anadolu irfanıyla yoğrulmuş polis memuru ve amirleri yetiştirmek için işe koyuldu"

Törende konuşan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da komiser yardımcılarını, emniyet teşkilatı saflarına katmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çolak, 2015'te yeniden yapılandırılan Polis Akademisinin, FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle daha aktif mücadele edebilen, devletine sadık ve milletine hizmetkar, vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete koşan, Anadolu irfanıyla yoğrulmuş polis memuru ve amirlerini yetiştirmek için işe koyulduğunu söyledi.

Bu amaçla, 2015'ten bugüne kadar toplam 17 bin 702 komiser yardımcısını mezun ettiklerini anlatan Çolak, bu rakamın mevcut amirlerin dörtte üçüne karşılık geldiğine işaret etti.

Çolak, aynı dönemde mezun ettikleri 95 bin 556 polis memuru ve 27 bin 721 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere yaklaşık 141 bin yeni personelle emniyet teşkilatının çok daha etkin, dirayetli ve bilgili şekilde başarılı işlere imza attığını belirtti.

Yılmaz Çolak, şunları kaydetti:

"İç güvenlikle ilgili tüm verilere de yansıyan bu başarı hem uygulamalı hem de teorik olarak ne kadar kaliteli ve verimli eğitim verildiğinin en somut göstergesidir. Yüzde 45'i yeni personelden oluşan teşkilatımızın, bugün, bu değişimin meyvelerini topluyor olmasının haklı gururunu yaşamaktayız. Polis Akademisi, bu faaliyetlerin yanında, çağdaş polis eğitiminin yöntem ve taktiklerini çok yakından takip ederek dünyada lider kurumlardan birisi haline de gelmiştir."

"Eğitimlerine izin kullanmadan devam ediyorlar"

Türkiye ve dünyanın son 1 yıldır çok zorlu süreçten geçtiğini ifade eden Çolak, mezun komiser yardımcılarının, 4 aydır hiç çarşı iznine çıkmadan eğitimlerine devam ettiğini, aynı şekilde 30 polis okulundaki 9 bin 408 adayın eğitimlerinin de izin kullanılmadan sürdüğünü anlattı.

"Polis Akademisi, Kovid-19 salgını döneminde, Türkiye'de tam kapasiteyle yüz yüze eğitim veren tek eğitim kurumu olmuştur." diyen Çolak, zorlu süreci başarıyla yürüten çalışan ve öğrencileri kutladı.

Genç komiser yardımcılarına da seslenen Akademi Başkanı Çolak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"30 Aralık 2019'da başlayan zorlu teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamladınız ve bu şanlı üniformayı giymeye hak kazandınız. 15 Temmuz gecesi burada, hain terör örgütü FETÖ saldırısı sonucu, vazifesi uğruna canını feda eden, ülkemizi, milletimizi ve aydınlık geleceğimizi hain ellere teslim etmeyen 51 kahramanımız gibi, sizlerin de bu uğurda gözünü kırpmadan canınızı feda edeceğinizden hiç şüphemiz yoktur. Üstleneceğiniz tüm görevlerde, çok başarılı olacağınıza hem teşkilat hem de millet olarak inanıyoruz. Sizlere öğretilen hukuk devleti ilkelerinden asla ayrılmadan, demokrasimizin birer koruyucu neferi olma ve sadakatle milletimize hizmet yolunda, hepinize başarılar diliyor, mezuniyetinizden dolayı sizleri kutluyorum."

Polis Akademisi, Mehmet Aktaş, Komiser, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. dönem mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika


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