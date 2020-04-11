Polis, anons yaparak sokakları boşaltıyor - Son Dakika

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Polis, anons yaparak sokakları boşaltıyor
6 saat önce
Polis, anons yaparak sokakları boşaltıyor Gaziantep'te sokağa çıkma yasağının başlaması sonrası polis ekipleri mahalleleri ve açık olan işyerlerini denetliyor, yapılan anonslarla vatandaşların evlerine gitmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.
Polis, anons yaparak sokakları boşaltıyor
GAZİANTEP - Gaziantep'te sokağa çıkma yasağının başlaması sonrası polis ekipleri mahalleleri ve açık olan işyerlerini denetliyor, yapılan anonslarla vatandaşların evlerine gitmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.
İçişler Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Saatin 24.00'ı geçmesiyle polis ekipleri ise mahalle mahalle devriye atarak hem vatandaşları evlerine gitmeleri hem de işyeri sahiplerini dükkanlarını kapatmaları yönünde uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:07 Kaynak: İHA
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