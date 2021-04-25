Kısıtlamada sahil kenarına geldiler, polis anonsunu bile dikkate almadılar - Son Dakika

Kısıtlamada sahil kenarına geldiler, polis anonsunu bile dikkate almadılar

25.04.2021 09:41

Kısıtlamada sahil kenarına geldiler, polis anonsunu bile dikkate almadılar Bursa'da kısıtlamada sahilde yürüyüş yapan vatandaşların polisin evlerinize girin anonslarını umursamaz tavırları kameraya yansıdı Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen sahilde yürüyüş yapan...

Kısıtlamada sahil kenarına geldiler, polis anonsunu bile dikkate almadılar

Bursa'da kısıtlamada sahilde yürüyüş yapan vatandaşların polisin evlerinize girin anonslarını umursamaz tavırları kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kameralara yakalandı. Polisin evinize girin anonsuna rağmen yürüyüş yapanların umursamaz tavırları bu kadarına da pes dedirtti.

Korona virüs sayısının artması sebebiyle Ramazan ayı boyunca hafta sonları tam gün hafta içi ise akşam saat 07: 00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının 2 haftası geride kalırken kural tanımaz bazı kişilerin virüse duyarsız halleri görenleri şaşkına çeviriyor. Gemlik ilçesindeki sahil şeridi boyunca hafta sonu kısıtlamasına rağmen yürüyüş yapan vatandaş yoğunluğuna kayıtsız kalmayan polis ekipleri vatandaşları evlerine yollamak için sık sık anons yapmak zorunda kaldı. Polisin evinize dönün anonsuna rağmen vatandaşların umursamaz tavırları bu kadarına da pes dedirtti. Alışveriş bahanesiyle sokakta gezen umursamaz bazı kişiler polis ekiplerini zor durumda bırakıyor.

Kısıtlamada sahil kenarına geldiler, polis anonsunu bile dikkate almadılar
Kısıtlamada sahil kenarına geldiler, polis anonsunu bile dikkate almadılar
Kısıtlamada sahil kenarına geldiler, polis anonsunu bile dikkate almadılar
Kısıtlamada sahil kenarına geldiler, polis anonsunu bile dikkate almadılar
Kısıtlamada sahil kenarına geldiler, polis anonsunu bile dikkate almadılar

Koronavirüs, Ramazan, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada sahil kenarına geldiler, polis anonsunu bile dikkate almadılar - Son Dakika


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