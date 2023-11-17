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Ekipler, operasyon öncesi polis arabalarıyla Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturdu - Son Dakika

Ekipler, operasyon öncesi polis arabalarıyla Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturdu

Türkiye her gün gözünü yeni bir operasyonla açıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önderliğinde emniyet mensupları suç örgütlerine göz açtırmazken sosyal medyada yayınlanan bir görüntü büyük ilgi gördü. Bahsi geçen görüntüde ekip araçlarının operasyona giderken Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturduğu görüldü.

17.11.2023 10:11  - Güncelleme: 10:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde suç örgütlerine göz açtırmayan emniyet mensupları, ekip araçlarıyla oluşturdukları görüntü ile de gönülleri fethetti.

TÜRK BAYRAĞI VE TÜRKİYE HARİTASI OLUŞTURDULAR

Operasyon öncesi kaydedilen bir görüntüde ekip araçlarının Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturduğu görüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntü kısa sürede en çok izlenen ve paylaşılanlar arasına girdi.

SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK BÜYÜK OPERASYON

Operasyonun detaylarını duyuran İçişleri Bakanı Yerlikaya, 73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında 1.127 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildi.

YÜZLERCE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Manisa, Tokat, Balıkesir, Kayseri, Kahramanmaraş, Trabzon, Aydın, Elazığ, Çorum, Şırnak, Batman, Bingöl, Malatya, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Edirne, Muğla, Niğde, Adıyaman, Denizli, Erzurum, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Rize, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Giresun, Karabük, Nevşehir, Sivas, Bitlis, Burdur, Kütahya, Aksaray, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Van, Yalova, Yozgat, Bilecik, Çankırı, Hakkari, Isparta, Kilis ve Siirt'te yapılan MERCEK-4 operasyonlarında 891 ruhsatsız silah yakalandı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

  • #İstanbul'da 136 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • #Adana'da 58 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • #İzmir'de 37 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • #Antalya'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • #Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN: RUHSATSIZ SİLAH TEMİN EDENLERLE VE SİLAH KAÇAKÇILARIYLA DA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Ali Yerlikaya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ekipler, operasyon öncesi polis arabalarıyla Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekipler, operasyon öncesi polis arabalarıyla Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturdu - Son Dakika
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