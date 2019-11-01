Polis aracı bariyere çarptı: 1 polis hafif yaralı
7 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yol ayrımındaki bariyere çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:38 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA -
BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada aracı kullanan polis memuru hafif şekilde yaralandı. TEM'de ulaşım bağlantı yolundan sağlanıyor.
Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı 6 yaşındaki çocuğu uykusunda bıçaklayarak öldüren kişiden ilginç ifade: Sonsuz yaşam için yaptım 8 aylık sır perdesi aralandı! Kayıp işletmeci, bağ evi bahçesinde gömülü bulundu İlkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı