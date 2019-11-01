Son Dakika Haberleri: Polis aracı bariyere çarptı: 1 polis hafif yaralı
Son Dakika Güncel Polis aracı bariyere çarptı: 1 polis hafif yaralı

Polis aracı bariyere çarptı: 1 polis hafif yaralı

7 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA -

BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada aracı kullanan polis memuru hafif şekilde yaralandı. TEM'de ulaşım bağlantı yolundan sağlanıyor.

Polis aracı bariyere çarptı: 1 polis hafif yaralı

TEM Otoyolu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:38 Kaynak: DHA
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