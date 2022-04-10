POLİS ARACI DEVRİLDİ 1 YARALI - Son Dakika
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POLİS ARACI DEVRİLDİ 1 YARALI

10.04.2022 14:57

ARNAVUTKÖY'de bir polis memuru, ekip otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

ARNAVUTKÖY'de bir polis memuru, ekip otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yol kenarına devrilen otomobilinin altında sıkışan polis memuru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde bu sabah 07.30 sıralarında yaşanan kazada, resmi polis aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Sürücü polis memuru devrilen ekip otosunun altında kalarak, sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS ARACI DEVRİLDİ 1 YARALI
POLİS ARACI DEVRİLDİ 1 YARALI
POLİS ARACI DEVRİLDİ 1 YARALI

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Kaynak: DHA

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