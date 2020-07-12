Polis aracı devrildi: 2 yaralı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Yaralılardan Aşan, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine, Kuloğlu da Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü Aşan ile aynı araçta bulunan polis memuru Cengiz Kuloğlu yaralandı.

Kablo hırsızlığı ihbarı üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi 'ne giden polis memuru Mustafa Aşan idaresindeki ekip aracı, dönüşte Gazi Paşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankete çarpıp devrildi.

Eskişehir 'de devrilen ekip aracındaki iki polis memuru yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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