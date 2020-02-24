Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 polis yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. 2 polisin hafif yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, saat 17.00 sıralarında Körfez Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan Yunus Emre Caddesi'ne çıkmaya çalışan İ.S. idaresindeki 41 NH 053 plakalı kamyonet, cadde üzerinde seyir halinde olan 41 A 9443 plakalı polis aracı ile kafa kafaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savrulurken polis arasında bulunan 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan hafif yaralı 2 polis memuru, ambulansla Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan meydana gelen trafik kazası ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan kamyonet, cadde üzerinden ilerleyen polis aracı ile çarpışıyor. Çarpmanın şiddetiyle savrulan polis aracı, yol kenarında park halinde olan bir araca çarparak duruyor. Kazayı gören çevredekiler ise yardıma koşarak dumanlar çıkan polis aracından yaralı polisleri çıkarıyor. - KOCAELİ