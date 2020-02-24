Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 polis yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 polis yaralı - Son Dakika

Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 polis yaralı

7 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 polis yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. 2 polisin hafif yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, saat 17.00 sıralarında Körfez Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan Yunus Emre Caddesi'ne çıkmaya çalışan İ.S. idaresindeki 41 NH 053 plakalı kamyonet, cadde üzerinde seyir halinde olan 41 A 9443 plakalı polis aracı ile kafa kafaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savrulurken polis arasında bulunan 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan hafif yaralı 2 polis memuru, ambulansla Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan meydana gelen trafik kazası ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan kamyonet, cadde üzerinden ilerleyen polis aracı ile çarpışıyor. Çarpmanın şiddetiyle savrulan polis aracı, yol kenarında park halinde olan bir araca çarparak duruyor. Kazayı gören çevredekiler ise yardıma koşarak dumanlar çıkan polis aracından yaralı polisleri çıkarıyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kuyumcudan yaklaşık 200 bilezik ve 40 bin TL çalan şüpheliler yakalandı
Büyükçekmece sahilinde yürüyüş yapan kadın, bir kadının cansız bedenine rastladı Kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:10:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 polis yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]