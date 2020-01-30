Polis aracı ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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Polis aracı ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
NİĞDE'de polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:56 Kaynak: DHA
NİĞDE'de polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz 11 Ocak'ta Pazartesi Pazarı arkasında ilerleyen bir polis aracı ile plakası öğrenilemeyen otomobil yol kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan B.Y. (20), S.D. (19) ve A.G.C (18) yaralandı, polis memurları ise yara almadan kurtuldu. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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